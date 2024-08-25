Новая вирусная угроза - восточный лошадиный энцефалит

Тревожный звоночек поступил из американского штата Массачусетс. Там зафиксирован случай потенциально смертельной болезни, из-за которого сразу 4 города ушли на карантин. Речь идет о восточном лошадином энцефалите. Данный вирус передается через укусы обычных комаров и приводит к смерти 30 % заболевших. Вспышки происходят каждые 10-20 лет. Последняя была в 2020 году. С ней удалось справиться. Но поскольку опыт локдаунов во время ковида накоплен порядочный, даже одного случая оказалось достаточно, чтобы ввести в городах комендантский час.