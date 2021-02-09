Больше возможностей для лечения. Новая врачебная амбулатория открылась в Минске. Филиал четвертой городской поликлиники обслуживать будет более 17 тысяч жителей микрорайона "Лебяжий", который активно застраивается. Принимают пациентов всех возрастов врачи общей практики, это терапевты, хирурги и педиатры. Медучреждение оснащено всем необходимым. Открыт хирургический, физиотерапевтический и рентген-кабинеты, а также лаборатории и операционная.







Своеобразная мини-поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену. Первых пациентов амбулатория примет уже сегодня.



