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Новая врачебная амбулатория открылась в Минске
Больше возможностей для лечения. Новая врачебная амбулатория открылась в Минске. Филиал четвертой городской поликлиники обслуживать будет более 17 тысяч жителей микрорайона "Лебяжий", который активно застраивается. Принимают пациентов всех возрастов врачи общей практики, это терапевты, хирурги и педиатры. Медучреждение оснащено всем необходимым. Открыт хирургический, физиотерапевтический и рентген-кабинеты, а также лаборатории и операционная.
Своеобразная мини-поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену. Первых пациентов амбулатория примет уже сегодня.
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