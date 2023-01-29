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Новая высота: флаг Беларуси установили наши полярники на горе в Антарктиде
К поздравлениям с Днем белорусской науки присоединяются и наши полярники. Буквально накануне они совершили первый в истории наших экспедиций внутриконтинентальный научный поход. Удаление от полевого лагеря составило 200 километров - полярники проложили маршрут, обследовали горный массив DSF (так он называется по всем международным обозначениям) и водрузили на его пике государственный флаг Беларуси, а вместе с ним флаги Национальной академии наук и Белорусского профсоюза работников образования и науки.
Сегодня мы на высшей точке обследуемого горного массива 1451 м поднимаем флаги Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси и профсоюза работников образования и науки в честь профессионального праздника - Дня белорусской науки. Здесь же, на высшей точке горного массива, закладывается памятная капсула со списком участников научного похода, с государственной символикой Республики Беларусь, с указанием целей и задач научных исследований и присутствием нашей страны в Антарктике. С Днем науки, Беларусь!
Во время похода проведены измерения в рамках национальной космической программы, произведен отбор проб и образцов природных материалов по биологической и экологической программам. И это не все. Кадрами похода, впечатлениями и промежуточными результатами уникальной научной операции наши полярники поделились и с Агентством теленовостей. Об этом сегодня вечером в "Главном эфире".
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