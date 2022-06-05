Новая жертва пограничной "ловушки" - лось запутался в колючей проволоке

Беречь флору и фауну нашей планеты - обязанность каждого жителя для будущего человечества. Однако Польша и Литва демонстрируют невероятную жестокость! Сегодня на литовско-белорусской границе обнаружен труп лося. Животное запуталось в колючей проволоке и пало перед высоким забором. По данным Госпогранкомитета Беларуси, с сентября 2021 года 25 диких зверей убито заграждениями, установленными властями европейских стран на границе с нашей страной.