Новая жизнь восточного региона

Подробнее о переменах не только на могилевской земле, но и во всем восточном регионе. Наш обозреватель Илона Красутская по долгу службы не один десяток раз была на Могилевщине. Журналистский, туристический и коренной взгляд на изменения - в следующем репортаже.



Снимай мы эти кадры поздней осенью или хмурой зимой, не было бы такой сочной картинки. Погода, конечно, решает, но не все. Ныне зеленый и цветущий Могилев во всех смыслах переживает расцвет. Город и вправду красавец. Такая формулировка некогда была мечтой Александра Лукашенко. А как ждали местные жители хорошие дороги, новое жилье, другое качество медицины. Да банально, чтобы не завидовать Минску. В2017 Президент подписываетуточненный генплан.



А теперь приземленные кадры. И такие же задачи. Была отдельная программа по юго-востоку и для самого Могилева. В хорошем смысле встряхнул юбилей (750-летие города) и то, что приезжали гости на Форум регионов Беларуси и России. Сделано, конечно, немало, но это не повод расслабляться. Ситуация в мире показала, на что в первую очередь стоит обратить внимание. Поэтому в течение года важно достроить кардиохирургический корпус областной больницы, нужна новая поликлиника. А чтобы в учреждения здравоохранения приходили реже, построят ФОК с парой бассейнов.





Парк в Подниколье - зеленое сердце Могилева

Хороший пример благоустройства - это Подникольский парк. При комфортной погоде уж точно не нужно тратиться на фитнес или детский развлекательный центр. Здесь созданы все условия.

Парк в Подниколье - зеленое сердце Могилева, одно из любимых мест отдыха горожан. Здесь каждый найдет занятие для себя: велодорожки, спортзал под открытым небом - парк растет и развивается.

И так уже 6 лет. А сколько задумок впереди. 100 гектаров - территория приличная. Актуален и кинотеатр, нужна гостиница для туристов, точки общепита. И все это среди настоящего оазиса.

На территории парка находится женский Свято-Никольский монастырь. Памятник архитектуры XVII века

Неподалеку сильное духовное место: на территории парка находится женский Свято-Никольский монастырь. Памятник архитектуры XVII века. На его долю выпало множество испытаний: гонения, пожары, грабеж. В 90-х начались реставрационные работы. Местные говорят: ноги сюда сами ведут. А как всегда радушно встречают насельницы монастыря. В это непростое время, когда людям так нужна поддержка и вера, мудрые слова, сказанные от сердца, - это уже как знак свыше.

Сегодня у православных особо почитаемый праздник - Троица

А накануне была Родительская суббота. В этот день мы вспоминаем родных и близких, которых уже нет с нами.

Новости, особенно в небольших городах, разносятся быстро. Любопытство никто не отменял. Президент приехал, и многим просто интересно посмотреть, да и возможность высказаться есть всегда. Люди разные. Во время таких встреч кто-то поблагодарит, кто-то о проблемах скажет как есть. И без стеснений всегда стараются что-то подарить на память.