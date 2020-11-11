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Новая жизнь Жлобинского музея
Жлобинский историко-краеведческий музей начал свою работу в 1987 году. Сегодня его фонды насчитывают более 20 тысяч экспонатов. Они удобно разместились в новом здании площадью 2,5 тысячи квадратных метров. К бывшему детскому саду сделали пристройки, изменили фасад и провели внутренние работы. Посетителей ждут сразу 16 тематических выставочных залов. В археологическом можно увидеть кости бизона и мамонта, в зале национального костюма - ткацкий станок и слуцкие пояса, в этнографическом зале вы попадаете в традиционную белорусскую избу. Отдельный блок посвящен Великой Отечественной войне и восстановлению города.
Сделали здесь и картинную галерею. Для творческих жителей Жлобина это давняя мечта. Раньше в райцентре не было выставочных площадей, но теперь в музее созданы все необходимые условия для размещения и хранения экспонатов и проведения мероприятий.
Помимо галереи в новом музее есть отдельный выставочный зал, в котором сейчас представлена экспозиция авторских кукол Сергея Дроздова "Мужской взгляд". Оборудован лекционный зал и музыкально-литературный салон. Для юных посетителей предусмотрели детскую комнату с интерактивной панелью и вертепом. Здесь будут проводить развивающие игры и занятия. Здание постарались сделать удобным и для инвалидов-колясочников. Все это результат работы большого количества людей. Помимо государственного финансирования, деньги на новый музей жертвовали простые горожане. Ремонтные работы проводил строительный трест № 20 города Светлогорска, наполнять залы помогали различные организации и ремесленники. А сотрудники музея проводили здесь дни напролет, продумывая экспозиции и создавая объекты своими руками.
Сейчас в музее работает всего 14 человек, но штат обязательно будет расширяться для воплощения все новых и новых идей.
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