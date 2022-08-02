Десантников в Беларуси могло и не быть - подробности в "Диспозиции"

Сейчас изменились войны, изменились подходы к ведению войн. Вооруженные силы не могут оставаться в стороне, ожидая создания каких-то глобальных группировок около государственных границ, которые, может быть, когда-нибудь нападут на нашу страну. К этому моменту страны уже может не остаться. Поэтому то, что сейчас происходит: и концепция национальной безопасности, и военная доктрина, и риски, и вызовы, и угрозы, которые были и определены абсолютно правильно, и на сегодняшний день ССО достойно выполняют возложенные на них задачи.

Проводя учебные миссии, голубые береты учатся не допустить эскалацию конфликта или прекратить его на ранней стадии.

Рубежи, назначенные для взятия на учениях, определены одновременно и как точки роста. Зафиксировав наиболее перспективные направления, сюда направляют тренажеры, новые программы обучения, вооружение. Именно десантники, к примеру, одними из первых освоили легкобронированные автомобили, мотодельтолеты, беспилотники, комплексы навигации, современные образцы стрелкового оружия.