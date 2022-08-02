3.63 BYN
Десантников в Беларуси могло и не быть - подробности в "Диспозиции"
Факт
Белорусские десантники отмечают профессиональный праздник. Улицы и площади городов окрашены в цвет чистого неба - цвет голубых беретов. В армии крылатая пехота - настоящая элита. Она опирается на богатые традиции Воздушно-десантных войск и продолжает укреплять защиту страны делами сегодняшними. Автор проекта "Диспозиция" заглянул в новейшую историю отечественного десанта.
В эфире "Диспозиция". Это Гагарин. Поехали. В наши дни мало кто вспоминает о том, что голубые береты могли стать в Беларуси лишь атрибутом пыльных полок бывших десантников.
После распада Советского Союза многие его республики поддались моде на сокращения и практически ликвидировали свои Воздушно-десантные войска.
В Беларуси тоже предлагали свернуть на подобный путь, но этого, к счастью, не произошло. На базе десантных соединений создали мобильные силы. Впоследствии их переформировали в силы специальных операций.
Люциан Суринт, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Еще не было этих сил ни в России, ни на Украине, я уже не говорю про всех остальных, а у нас они уже были созданы. Созданы были, конечно, из возможностей государства. У нас были созданы на пространстве СНГ первые.
Говорим "скрытные действия", "нестандартные решения", "автономность", подразумеваем крылатую пехоту. Учитывая опыт локальных конфликтов и спецопераций, командование трансформировало задачи белорусских десантников в сторону разведки и противодействия диверсионным разведывательным группам.
Кстати, усиливая сейчас охрану госграницы, именно полученные навыки по этим направлениям помогают грамотно действовать нашим парням. Причем десант - это всегда качество вместо количества, ассиметричный ответ вместо прямого.
Олег Белоконев, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, командующий ССО Беларуси (2010-2014):
Сейчас изменились войны, изменились подходы к ведению войн. Вооруженные силы не могут оставаться в стороне, ожидая создания каких-то глобальных группировок около государственных границ, которые, может быть, когда-нибудь нападут на нашу страну. К этому моменту страны уже может не остаться. Поэтому то, что сейчас происходит: и концепция национальной безопасности, и военная доктрина, и риски, и вызовы, и угрозы, которые были и определены абсолютно правильно, и на сегодняшний день ССО достойно выполняют возложенные на них задачи.
Проводя учебные миссии, голубые береты учатся не допустить эскалацию конфликта или прекратить его на ранней стадии.
Рубежи, назначенные для взятия на учениях, определены одновременно и как точки роста. Зафиксировав наиболее перспективные направления, сюда направляют тренажеры, новые программы обучения, вооружение. Именно десантники, к примеру, одними из первых освоили легкобронированные автомобили, мотодельтолеты, беспилотники, комплексы навигации, современные образцы стрелкового оружия.
Олег Белоконев, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, командующий ССО Беларуси (2010-2014):
Мы единственные в мире кто имеет состав ССО, который объединил в себе спецназ и ВДВ. Безусловно, я уверен, что и в настоящий момент эти задачи не останутся неизменными. Наша задача - сохранить суверенитет, независимость и территориальную целостность.
Передовая техника позволяет крылатой пехоте в короткое время оказаться в любой точке Беларуси и получить максимально полную информацию о неприятеле
Сведения в виде координат оперативно передаются для артиллерии и авиации. Научились десантники наводить и такие мощные системы, как комплексы "Полонез", "Смерч", "Точка". Подобные навыки сегодня крайне важны.
В комплексе эффективность наработок голубые береты оценивают в ходе тренировок с зарубежными коллегами, прежде всего из России и стран-участниц ОДКБ. В активе работа в южных горах, пустыне, степях и на Северном полюсе, передислокация с помощью вертолетов и транспортных самолетов союзников.
Сергей Андреев, ветеран сил специальных операций:
Но и для тех, кто получил голубой берет во времена СССР, и для тех, кто сейчас служит в силах спецопераций, очевидно - род войск кардинально поменял свой облик, однако суть осталась прежней - "Никто, кроме нас".
