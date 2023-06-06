Новейшие разработки мирового уровня представили сегодня в Академии наук Беларуси

Мы можем получать ферменты для любых задач, т.е. это сельское хозяйство, пищевая промышленность, медицина, это кожевенная промышленность спиртовая - все что угодно, т.е. для любых назначений. Но последнее время, учитывая обстоятельства нашей жизни, когда мы стараемся решать вопросы импортозамещения, например, у нас большой крен в сторону получения ферментов для производства кормов в сельском хозяйстве. Это же огромная такая территория для применения таких препаратов, это, скажем, аквакультуры, корм для птиц, для крупного рогатого скота.

Алексей Леонтьевский, директор Института биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г. К. Скрябина РАН

