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Новейшие разработки мирового уровня представили сегодня в Академии наук Беларуси
От изобретений биопрепаратов для сельского хозяйства, промышленности и медицины до косметологии. Новейшие разработки мирового уровня представили сегодня в Академии наук Беларуси. Более 240 исследователей из России, Узбекистана, Казахстана, Китая, США собрались на международной научной конференции, чтобы обменяться мнениями и последними достижениями. Белорусским ученым действительно есть что показать. Особое внимание - аминокислотам, биоразложению пластика, защите растений. Так, в области микробных удобрений был создан препарат, восстанавливающий растения вдоль дорог, которые обрабатываются противогололедными реагентами. Он хорошо себя зарекомендовал в сфере ЖКХ, проведенные испытания в столице показали его эффективность. Еще одна из последних разработок направлена на создание фермента, который используется в косметологии для создания косметических средств. Кроме того, наши ученые разрабатывают субстанции для создания лекарственных препаратов в борьбе с онкозаболеваниями.
Сегодня наш институт представляет нашу разработку - ферментные препараты, которые используются для синтеза лекарственных опухолевых препаратов, применяемых в медицине. Эти препараты повышают продолжительность жизни и позволяют избавиться от опухоли.
Мы можем получать ферменты для любых задач, т.е. это сельское хозяйство, пищевая промышленность, медицина, это кожевенная промышленность спиртовая - все что угодно, т.е. для любых назначений. Но последнее время, учитывая обстоятельства нашей жизни, когда мы стараемся решать вопросы импортозамещения, например, у нас большой крен в сторону получения ферментов для производства кормов в сельском хозяйстве. Это же огромная такая территория для применения таких препаратов, это, скажем, аквакультуры, корм для птиц, для крупного рогатого скота.
Все представленные разработки уже внедрены в реальный сектор экономики. По словам специалистов, сегодня это, как правило, импортозамещающие продукты. Некоторые белорусские технологии реализуются за рубежом.