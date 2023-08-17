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Новейшие вертолеты Ми-35 поступили на вооружение в белорусскую армию
Новейшие вертолеты Ми-35 поступили на вооружение в белорусскую армию. Летчики сегодня осуществили перелет первой партии воздушных судов. Мы получаем эти машины в соответствии с планом строительства и развития Вооруженных Сил и военно-технического развития с Россией.
Мы сегодня получили 4 новейших вертолета Ми-35М. Этот вертолет похож внешне на вертолет Ми-24, но на самом деле принципиально от него отличается новейшей электроникой и современными приборами. Он способен применять более широкую номенклатуру авиационных средств поражения и готов выполнять задачи в любых условиях.
Наши летчики и инженерно-технический состав уже переучились в специализированном центре в России. Через несколько недель вертолеты встанут в строй для охраны нашей Родины.
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