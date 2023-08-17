Новейшие вертолеты Ми-35 поступили на вооружение в белорусскую армию

Мы сегодня получили 4 новейших вертолета Ми-35М. Этот вертолет похож внешне на вертолет Ми-24, но на самом деле принципиально от него отличается новейшей электроникой и современными приборами. Он способен применять более широкую номенклатуру авиационных средств поражения и готов выполнять задачи в любых условиях.

Леонид Давидович, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси