Новинка от белорусских разработчиков - законы страны можно будет изучать с помощью дополненной реальности

Не надо никакого приложения. Нам нужна только камера, мы наводим ее на QR-код, и появляется консультант прямо в телефоне. В концепте она нам цитирует одну из самых главных статей Конституции - 79-я. В будущем мы просто голосом будем говорить: "Продиктуй мне 79-ю статью". Я думаю, молодежи будет интересно общаться.

Сергей Минец, разработчик проекта по правовому просвещению молодежи