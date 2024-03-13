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Новинка от белорусских разработчиков - законы страны можно будет изучать с помощью дополненной реальности

Белорусы теперь будут изучать законы страны по-новому, с помощью информационных технологий и дополненной реальности.

К 30-летию Конституции в Президентской библиотеке молодые разработчики презентовали концепт будущего правового консультанта. В скором времени во многих учреждениях Беларуси появятся специальные QR-коды, которые позволят узнать больше об истории страны и повысить уровень образованности молодежи.

Не надо никакого приложения. Нам нужна только камера, мы наводим ее на QR-код, и появляется консультант прямо в телефоне. В концепте она нам цитирует одну из самых главных статей Конституции - 79-я. В будущем мы просто голосом будем говорить: "Продиктуй мне 79-ю статью". Я думаю, молодежи будет интересно общаться.
Сергей Минец, разработчик проекта по правовому просвещению молодежи

"Это прорыв в плане правового воспитания и правового просвещения. Незнание закона не освобождает нас от ответственности. Нужно сделать все необходимое, чтобы все законы были доступны. И это еще одна форма доступности этого закона. Когда в понятной тебе форме, понятным персонажем доводится правовая информация", - рассказала замдиректора Президентской библиотеки Беларуси Алла Пендо.

В фондах одной из крупнейших научных специализированных библиотек Беларуси, которой 90 лет, хранятся почти 1,5 млн изданий в печатном виде, более 150 тыс. - в электронном, порядка десяти баз данных с информацией разной направленности. В том числе правовой.

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