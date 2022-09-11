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Новинка от белорусских ученых: отечественный гибрид лука показал высокую урожайность и срок хранения 8 месяцев
В условиях мирового экономического шторма на первый план для Беларуси выходит обеспечение собственной продовольственной безопасности. И здесь большая роль - у наших ученых.
Например, 95 процентов семян для однолетнего лука завозятся из-за рубежа, в основном, из Нидерландов. Ситуацию призван исправить отечественный гибрид. Он проходит сортоиспытания и уже показал высокую урожайность - 80 тонн с гектара. Кроме того, срок хранения гибрида 8 месяцев, это больше, чем у аналогов. О новинке подробно рассказали в проекте "Вопрос номер один".
Николай Купреенко, завотделом Института овощеводства НАН Беларуси: В прошлом году он показал конкурентоспособность на четырех сортоучастках, превысил импортный гибрид, который является контрольным. Если в этом году такие же будут показатели, а я не сомневаюсь, на уровне стандартов он будет давать урожай и пойдет в продажу.
Полную версию проекта "Вопрос номер один" смотрите на ютуб-канале Агентства теленовостей.
Фото:pixabay.com
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