Новинка от белорусских ученых: отечественный гибрид лука показал высокую урожайность и срок хранения 8 месяцев

Николай Купреенко, завотделом Института овощеводства НАН Беларуси: В прошлом году он показал конкурентоспособность на четырех сортоучастках, превысил импортный гибрид, который является контрольным. Если в этом году такие же будут показатели, а я не сомневаюсь, на уровне стандартов он будет давать урожай и пойдет в продажу.