Новинки машиностроения: "АМКОДОР" тестирует коммунальную технику

"АМКОДОР" проводит испытания новинки для поддержания порядка и благоустройства городов и готовит к серийному производству коммунальную малогабаритную машину.

Техника, у которой более десятка единиц навесного оборудования для работы круглый год, уже завоевала престижную награду на специализированной выставке в Москве, а первую партию белорусской модели готовится забрать Санкт-Петербург, где из 2 тыс. подобных импортных машин нужно менять 70 %.

Пока новинку тестируют на локациях Минска. У машины есть свои преимущества, в том числе и для работы оператора.

Сергей Завалихин, главный конструктор коммунальных машин ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга":

"Она малогабаритная для работы в городских условиях. Это сделано для того, чтобы машина могла проезжать в узкие места - во дворах, по тротуарам. Кабина расположена спереди, что дает возможность хорошего обзора за сменными рабочими органами".

"Зимняя уборка сопровождается различными снеговыми отвалами. Они бывают как активные, так и неактивные. Активный отвал позволяет регулировать угол поворота левой и правой створок. В летний период есть щетки. На данный момент мы ведем работы по доводке щетки с пылеподавлением, разрабатываем это направление. Кроме Петербурга могли бы быть такие города, как Москва, Минск, которые тоже интересуются нашей новинкой", - отметил начальник отдела специальных погрузочных машин ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" Антон Потапчик.

Сам холдинг "АМКОДОР" готовится к юбилею: флагману белорусского машиностроения в начале 2027 года исполнится 100 лет.