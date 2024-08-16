Значительный вклад в развитие экономики вносит "Амкодор". В этом году машиностроители холдинга создадут более 10 новинок.

Часть техники проходит испытания и готовится к серийному производству. Одно из ноу-хау сегодня продемонстрировали гостям, среди которых премьер-министр Роман Головченко, руководители предприятий.

О новинках рынка и перспективах флагмана машиностроения - репортаж Алексея Кондратенко.

Для уборки городов, строительства дорог, рациональной заготовки леса и продуктивного АПК. Увидим новинки холдинга "Амкодор". Какие машины принесут пользу Санкт-Петербургу и другим регионам России? Детали союзной кооперации в машиностроении - обсудим в программе.

Высокоэффективная техника

Городское хозяйство, строительная сфера, лесозаготовительная отрасль, АПК. Ежегодно холдинг "Амкодор" вносит значительный вклад в развитие машиностроения и экономики Беларуси, России и других стран. Вот и с начала 2024-го создано уже 10 новинок.

Такая универсальная коммунальная машина - один из главных тружеников по наведению чистоты и порядка на улицах городов. Это совместный проект с Санкт-Петербургом.

Презентация машин - это оптимальная возможность все увидеть лично. Плюс сверить планы по покупкам, сервису и промышленной кооперации белорусов и россиян.

"Акодор", по словам первого заместителя гендиректора ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" Виталия Гмырак, выгодно отличается от других поставщиков уровнем локализации. "Не менее 70 % деталей, узлов, агрегатов, которые используются при производстве машин, собственного производства. Все - от раскроя материала до готовой единицы. Если говорить про экономику Союзного государства, то, наверное, на 100 % используем детали, узлы и агрегаты в рамках экономик России и Беларуси".

Высокоэффективная техника





На фоне "желтой" линейки белорусской техники выделяются несколько машин в "зеленом". Это харвестеры и форвардеры "Амкодор". В составе лесозаготовительной техники 95 % комплектующих, произведенных в рамках Союзного государства.

14-тонная - одна из самых маленьких машин, дальше линейка - 16 тонн, 18, 20, 22, 24, рассказывает гендиректор ООО "АМКОДОР-ЛЕСМАШ" - управляющая компания холдинга" Андрей Яроцкий. "Это наши планы по проектированию и постановке производства новой линейки форвардеров для основных рубок. Машины обладают гидростатической трансмиссией, двигателем 300 лошадиных сил, машины с повышенной проходимостью. И производительность этих машин достигает более 5500-6000 кубометров в месяц. Поэтому она соответствует всем запросам и ожиданиям потребителей".