Новинки научного гения. От электрокаров до искусственной кожи

Белорусская наука еще с советских времен была синонимом высокого уровня развития. Потенциал того времени не просто сохранили, а преумножили.



Экотранспорт, электровертолет, искусственная человеческая кожа и пищевые продукты без ограничений для пациентов, чей организм ослаблен. Наш корреспондент Алексей Потапов познакомился с новыми образцами научной мысли. Пустой неприметный коридор. Напоминает больничный. С клиникой это место, впрочем, имеет мало общего, но именно здесь спасения ищут тогда, когда даже врачи помочь уже не в силах.







Зинаида Болеславовна в микробиологии уже 22 года. Происходящее на экране для нее работа, а для нас - чудо. Под микроскопом - слой человеческой кожи. 2 недели - и он обрастет новыми клетками: получится биопрепарат. Эквивалент кожного покрова заживляет тяжелые ожоги за 7 дней, в разы увеличивая шансы выжить самым тяжелым больным.



В этих самых помещениях ожоговые пациенты со всей страны получают свой второй шанс. Буквально на наших глазах специалист выращивает клетки вот в таких специальных флаконах по запатентованным белорусским технологиям. Затем клетки доставляют в таких термостатах к пациенту. Смешивают со специальным коллагеновым гелем и наносят на такое вот покрытие, которое приклеивают пациенту на пораженный участок кожи.

На все про все два часа - или клетки погибнут. Продукт на основе фибробластов и керотиноцитов - клеток тканей самого пострадавшего, еще не кожа. Но очень близка по свойствам, которые сохраняются до года. За это время настоящая кожа восстановится. Изменится лишь цвет.

А в другом институте НАН работают с образцами, более простыми для понимания, но не менее важными. Как создать продукт без сахара или соли, но с прежним вкусом. Или сделать безопасными для аллергиков? Специалисты научного центра продовольствия готовы разработать спецменю для каждого пациента без ограничений и вреда для здоровья.

Этот и многие другие продукты - плод трудов и опыта местных ученых за 19 лет. Товары уже прошли сертификацию и скоро попадут на собственное производство НАН в Марьиной Горке, затем в розничную продажу.

Электромобили, транспортная, коммунальная и даже военная электротехника. В быстро меняющемся мире, где непривычное пока "электро" - начало эпохи все более востребованного "эко", с каждым годом все актуальнее. На днях НАН показала отечественные модели резиденту. Начали осмотр с обновленного электробуса от МАЗа.

Но главный плюс прототипа - долгий заряд. Зарядился за ночь - и в путь. Хватит на смену. Неподалеку припаркован и знакомый уже электроседан на базе "джили". Пока не 100-процентный белорус: начинку для батарей еще завозят. Тут же - первый отечественный электрогрузовик, гоночный электроболид (скорость до 170 км в час) и "Мураш"- городской электропылесос.