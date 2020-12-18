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Новинки сельхозмашиностроения Беларуси

Более сотни новинок создали и внедрили в производство белорусские машиностроители сельскохозяйственного профиля. Весомый вклад у предприятий холдинга "Амкодор" из Дзержинска. Среди ноу-хау прицепные машины для внесения минеральных удобрений в любую непогоду. Еще одна перспективная разработка - мобильная зерноочистительная линия, которая в полевых условиях урожай зерна перерабатывает в семена. К слову, и сам посевной материал на полях Минской области будут вносить в землю новейшие посевные агрегаты. Их производительность - 12 гектаров в час - самая высокая среди аналогичных машин.

Принципиально новая разработка "Амкодора" для всей страны - трактор с шарнирной рамой. У машины высокой мощности и маневренности будет много интеллектуальных систем, в том числе точного земледелия.

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