Новинки сельхозмашиностроения Беларуси

Более сотни новинок создали и внедрили в производство белорусские машиностроители сельскохозяйственного профиля. Весомый вклад у предприятий холдинга "Амкодор" из Дзержинска. Среди ноу-хау прицепные машины для внесения минеральных удобрений в любую непогоду. Еще одна перспективная разработка - мобильная зерноочистительная линия, которая в полевых условиях урожай зерна перерабатывает в семена. К слову, и сам посевной материал на полях Минской области будут вносить в землю новейшие посевные агрегаты. Их производительность - 12 гектаров в час - самая высокая среди аналогичных машин.

