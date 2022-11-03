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Новинки стоматологии из России, Китая, Египта, Турции представят на международном форуме в Минске

Освоение сложнейших операций, применение современных технологий и разветвленная сеть по оказанию платных услуг - все это послужило стимулом к развитию медицинского туризма в Беларуси. В Минске продолжается Международный стоматологический форум. Он собрал около полусотни специалистов. Одни приехали, чтобы поделиться опытом, другие - чтобы увидеть новинки стоматологической отрасли.


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Будут продемонстрированы все новейшие технологии российских коллег, коллег из Китая, Ирана, Египта, Турции, Израиля ну и, конечно же, достижения белорусских ученых. В конце нашего конгресса мы подведем итоги, разберем, скажем так, волнующие проблемы и обсудим, какие перспективы стоят на следующий год.
Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета

Уже подписано соглашение о научном и академическом сотрудничестве между медицинскими университетами Беларуси и России. Форум продлится до 4 ноября.

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