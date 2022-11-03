Новинки стоматологии из России, Китая, Египта, Турции представят на международном форуме в Минске

Будут продемонстрированы все новейшие технологии российских коллег, коллег из Китая, Ирана, Египта, Турции, Израиля ну и, конечно же, достижения белорусских ученых. В конце нашего конгресса мы подведем итоги, разберем, скажем так, волнующие проблемы и обсудим, какие перспективы стоят на следующий год.

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета