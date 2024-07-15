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Новинки в сфере медицины - в Минской области модернизируют больницы и открывают новые поликлиники
Система здравоохранения Минской области пополняется новыми объектами. Так, среди ближайших премьер - открытие большой поликлиники в Смолевичах. В планах поликлиники в таких столичных спутниках, как Фаниполь и Заславль. Модернизируют и актуальные помещения. Так, в Боровлянах в Минской центральной районной клинической больнице масштабно обновили реанимационный зал. Он находится в приемно-диагностическом отделении. Здесь появилось новое оборудование.
Поступают пациенты со скорой помощи, напрямую, минуя приемный покой. Это могут быть травмы, желудочно-кишечные кровотечения, анафилактические реакции и другие состояния жизнеугрожающие. Здесь есть аппарат для искусственной вентиляции легких, здесь подведены газы. Есть кроме оборудования все медикаменты, можно провести трахеотомию, пункцию плевральную.
Кроме того, в Минской центральной районной клинической больнице модернизировали и операционный блок. Залы стали более удобными как для самих медиков, так и пациентов. Теперь здесь могут ежегодно проводить более 1,5 тыс. операций.
Новые, современные операционные столы, ламинарные потоки, система кондиционирования. Все это улучшает в операционном блоке условия работы и результаты хирургического лечения.
В Минском районе - самом большом по количеству населения в нашей стране - ожидаются значительные медицинские премьеры. Так, в деревне Копище воздвигают поликлинику, агрогородке Юзуфово - амбулаторию, а в Атолино появится аппарат компьютерной томографии.
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