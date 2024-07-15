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Новинки в сфере медицины - в Минской области модернизируют больницы и открывают новые поликлиники

Система здравоохранения Минской области пополняется новыми объектами. Так, среди ближайших премьер - открытие большой поликлиники в Смолевичах. В планах поликлиники в таких столичных спутниках, как Фаниполь и Заславль. Модернизируют и актуальные помещения. Так, в Боровлянах в Минской центральной районной клинической больнице масштабно обновили реанимационный зал. Он находится в приемно-диагностическом отделении. Здесь появилось новое оборудование.

Поступают пациенты со скорой помощи, напрямую, минуя приемный покой. Это могут быть травмы, желудочно-кишечные кровотечения, анафилактические реакции и другие состояния жизнеугрожающие. Здесь есть аппарат для искусственной вентиляции легких, здесь подведены газы. Есть кроме оборудования все медикаменты, можно провести трахеотомию, пункцию плевральную.
Игорь Карпук, заведующий хирургическим отделением Минской центральной районной клинической больницы

Кроме того, в Минской центральной районной клинической больнице модернизировали и операционный блок. Залы стали более удобными как для самих медиков, так и пациентов. Теперь здесь могут ежегодно проводить более 1,5 тыс. операций.

Новые, современные операционные столы, ламинарные потоки, система кондиционирования. Все это улучшает в операционном блоке условия работы и результаты хирургического лечения.
Егор Боровик, заместитель главного врача Минской областной клинической больницы

В Минском районе - самом большом по количеству населения в нашей стране - ожидаются значительные медицинские премьеры. Так, в деревне Копище воздвигают поликлинику, агрогородке Юзуфово - амбулаторию, а в Атолино появится аппарат компьютерной томографии.

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