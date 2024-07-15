Новинки в сфере медицины - в Минской области модернизируют больницы и открывают новые поликлиники

Поступают пациенты со скорой помощи, напрямую, минуя приемный покой. Это могут быть травмы, желудочно-кишечные кровотечения, анафилактические реакции и другие состояния жизнеугрожающие. Здесь есть аппарат для искусственной вентиляции легких, здесь подведены газы. Есть кроме оборудования все медикаменты, можно провести трахеотомию, пункцию плевральную.

Игорь Карпук, заведующий хирургическим отделением Минской центральной районной клинической больницы