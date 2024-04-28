Новинки в цветочном оформлении Минска: фитостены, панно с орнаментом из цветов

Новые тренды в цветочном оформлении белорусской столицы. Вазоны с первоцветами - геоцинтами и нарциссами - уже украшают центральные улицы и городские парки. Установлено более 300 мобильных кашпо. Сиреневые, лиловые, нежно-розовые бутоны добавляют ярких красок урбанистическому ландшафту.

Среди новинок этого сезона фитостены и панно с орнаментом из цветов. Также специалисты столичного Зеленстроя занимаются оформлением клумб.