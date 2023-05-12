Новицкий: Военная академия обладает отличной базой для подготовки военных кадров в Беларуси

Военная академия обладает отличной базой для подготовки военных кадров в Беларуси. Такое заявление сделал летчик-космонавт Олег Новицкий, сообщает БЕЛТА.

В Центральном доме офицеров проходят торжественное собрание и концерт, посвященные 70-летию Военной академии Беларуси. В мероприятии принимают участие государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, министр обороны Виктор Хренин, начальник Военной академии Геннадий Лепешко, курсанты и знаменитые выпускники военного вуза.

На праздничное мероприятие был приглашен летчик-космонавт, Герой России, полковник запаса Олег Новицкий. В торжественной обстановке он вручит профессорско-преподавательскому составу уменьшенную копию знамени Военной академии, которая побывала на орбите.

"Уверенность в том, что наша страна под защитой, была всегда. Я знаю, что Военная академия готовит хороших специалистов, здесь очень хорошая научная база. Поэтому у меня никогда не возникало сомнений в надежности наших военных кадров", - сказал Олег Новицкий.