Новый детский сад на 230 мест открыли в Лепеле

Новый детский сад открылся в Лепеле. Современное здание рассчитано на 230 воспитанников.

В распоряжении малышей игровые комнаты, компьютерный класс, музыкальный и спортивный залы. В группах изобилие интерактивных комплексов для детей разного возраста. Комфортные условия создали и для педагогов. Особое внимание уделили безопасности. Также позаботились о безбарьерной среде.

Светлана Шкиндер, заведующая детским садом № 7 Лепеля:

"Все видео с камер выведено на большой экран, что позволяет контролировать передвижение детей по всей территории. Также установлены домофоны с видеозвонками".

Новый детский сад располагается в молодом микрорайоне, где жилье получили и многодетные семьи.