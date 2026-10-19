Новый детский сад на 230 мест строят в "Минск-Мире"

В микрорайоне "Минск-Мир" продолжается строительство нового детского сада. Будет 12 групп: две ясельные и 10 для детей среднего и старшего возраста. Сейчас строители монтируют кирпичный каркас и подводят к зданию инженерные сети. На площадке работают почти полсотни человек.

Сдать объект в эксплуатацию планируют во второй половине 2027 года.

Денис Вихренко, первый заместитель главы администрации Октябрьского района г. Минска:

"Это типовой садик на 230 мест, состоит из нескольких блоков с центральным ядром, а также в нем есть бассейн, который предназначен для оздоровительного плавания детей. Сегодня ведется строительство здания: делают перекрытие первого этажа, приступили к возведению стен второго этажа".

Масштабы строительства будут только расти: в жилом комплексе появятся еще два детских сада. Для них уже разработана проектная документация.