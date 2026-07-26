Дорожная инфраструктура с акцентом на удобство и безопасность. Новый диагональный пешеходный переход появился в Минске на пересечении улиц Неманской и Лидской - единственный такого формата в столице.



Теперь пешеходам в Каменной Горке больше не нужно дважды ждать зеленый свет, чтобы пересечь перекресток.

На пересечении улиц Неманской и Лидской теперь можно официально ходить наискосок. Раньше, чтобы попасть на противоположный угол этого перекрестка, пешеходам приходилось переходить дорогу дважды и ждать два разных светофора. Теперь это можно сделать за один раз и по прямой траектории.

Внедрение схемы "всеобщего зеленого" и диагональной разметки - результат глубокого анализа трафика. Главная цель урбанистов и ГАИ - полностью ликвидировать конфликт между водителями и пешеходами. Раньше машины при повороте были обязаны пропускать людей, что создавало заторы и провоцировало аварии. Теперь на время пешеходной фазы весь автомобильный поток полностью замирает, исключая риск наезда.

Пешеходы сразу оценили нововведение: жители микрорайона Каменная Горка активно делятся первыми впечатлениями о новой дорожной логистике.

Такая Х-образная концепция зародилась еще в 1940-х годах в Северной Америке и сегодня успешно работает по всему миру.

Самый известный пример - легендарный перекресток в Токио, где в часы пик дорогу одновременно переходят тысячи людей. Подобные решения применяются по всему миру, помогая эффективно разгружать тротуары и обеспечивать максимальную безопасность граждан.

Минск - не первый город, где тестируют такое решение: до этого диагональную разметку уже опробовали в регионах, и если эксперимент признают удачным, такие перекрестки могут появиться и в других районах столицы.