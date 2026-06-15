Новый дом в уютном микрорайоне - как в малых городах решается жилищный вопрос

Создать комфортные условия для жизни в небольших городах - один из приоритетов Беларуси. Ведь именно от развития регионов зависит развитие всей страны. В решении вопросов не только для конкретных семей, но и целых городов задействованы доверенные лица Президента Александра Лукашенко.

В Городокском районе один из вопросов касался необходимости дополнительных мер при строительстве и приобретении жилья в населенных пунктах до 20 тыс. человек.

специалисты на стройплощадке news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88279555-b0de-4235-8722-b6c4a36c6985/conversions/aafe1d47-9798-4d70-b6fe-f077dfb36f0f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88279555-b0de-4235-8722-b6c4a36c6985/conversions/aafe1d47-9798-4d70-b6fe-f077dfb36f0f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88279555-b0de-4235-8722-b6c4a36c6985/conversions/aafe1d47-9798-4d70-b6fe-f077dfb36f0f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88279555-b0de-4235-8722-b6c4a36c6985/conversions/aafe1d47-9798-4d70-b6fe-f077dfb36f0f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Жилье - один из весомых аргументов, чтобы сделать выбор в пользу райцентра. Небольшие города заинтересованы в кадрах, а специалисты в свою очередь рассчитывают на комфортные условия, чтобы остаться и именно здесь строить будущее своей семьи.

Новый объект по улице Гагарина в Городке находится под пристальным вниманием служб, ответственных за строительство и благоустройство территории. Дом станет украшением развивающегося микрорайона. Новоселье семьи отметят уже этим летом.

Светлана Тасминская, директор управления капитального строительства Городокского района:

"Это панельный 40-квартирный дом с мягкой рулонной кровлей, лифтом и полной отделкой. Полная отделка - это оклейка обоев, линолеум и плитка".

Новый дом в уютном микрорайоне

Все для комфорта: заезжай и живи! Ждут завершения строительства в том числе и семьи, которые нуждаются в арендных квадратных метрах. Они работают в различных сферах экономики и делают свой вклад в развитие райцентра на севере страны. Решение квартирного вопроса - один из приоритетов для района.

Виталий Кузьменко, начальник отдела архитектуры и строительства ЖКХ Городокского райисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6a9a584-d8ab-4662-993a-a4beb59bca92/conversions/1845338a-8fdb-4faf-b16a-f0dd0d6329c8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6a9a584-d8ab-4662-993a-a4beb59bca92/conversions/1845338a-8fdb-4faf-b16a-f0dd0d6329c8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6a9a584-d8ab-4662-993a-a4beb59bca92/conversions/1845338a-8fdb-4faf-b16a-f0dd0d6329c8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6a9a584-d8ab-4662-993a-a4beb59bca92/conversions/1845338a-8fdb-4faf-b16a-f0dd0d6329c8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виталий Кузьменко, начальник отдела архитектуры и строительства ЖКХ Городокского райисполкома:

"Здесь для каждого дома предусмотрены парковки. Между домами расположены детские площадки, чтобы могли играть и дети из соседних домов. Все рассчитано для удобства жителей".

Именно в таких современных и комфортных домах нуждаются райцентры. Вопрос доступности строительства и покупки жилья актив Городокского района изложил во время встречи с доверенным лицом Президента Глебом Лапицким. Все обращения тщательно изучаются и аккумулируются по всей стране. Выстроен эффективный диалог, чтобы запросы на местах решались в интересах людей. И вот реальный итог: увеличить норматив господдержки при строительстве и покупке жилья в населенных пунктах с численностью до 20 тыс. жителей помогает постановление Правительства № 65. Суть документа - сделать квадратные метры в таких райцентрах, как Городок, более доступными.

Глеб Лапицкий, доверенное лицо Президента Беларуси, директор международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03382c63-3d08-414e-9329-ad8d5562a6a3/conversions/2f33ce8f-22ee-49ef-baad-e0a8d75e4bed-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03382c63-3d08-414e-9329-ad8d5562a6a3/conversions/2f33ce8f-22ee-49ef-baad-e0a8d75e4bed-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03382c63-3d08-414e-9329-ad8d5562a6a3/conversions/2f33ce8f-22ee-49ef-baad-e0a8d75e4bed-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03382c63-3d08-414e-9329-ad8d5562a6a3/conversions/2f33ce8f-22ee-49ef-baad-e0a8d75e4bed-xl-___webp_1920.webp 1920w

Глеб Лапицкий, доверенное лицо Президента Беларуси, директор международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске":

"Диалог - это всегда важно. Начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая глобальными. По инициативе людей издаются постановления и принимаются законы. Высказывание было эмоциональным. Мне сказали так: когда строится дом - значит, есть жизнь. Молодые специалисты, семьи - это все поддерживается".

"Есть полная поддержка, полное взаимопонимание. На государственном уровне делается очень многое для того, чтобы наша молодежь и наши люди жили в таких небольших районных центрах", - отметила председатель Городокского райисполкома Ирина Полякова.