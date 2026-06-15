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Новый дом в уютном микрорайоне - как в малых городах решается жилищный вопрос
Создать комфортные условия для жизни в небольших городах - один из приоритетов Беларуси. Ведь именно от развития регионов зависит развитие всей страны. В решении вопросов не только для конкретных семей, но и целых городов задействованы доверенные лица Президента Александра Лукашенко.
В Городокском районе один из вопросов касался необходимости дополнительных мер при строительстве и приобретении жилья в населенных пунктах до 20 тыс. человек.
Жилье - один из весомых аргументов, чтобы сделать выбор в пользу райцентра. Небольшие города заинтересованы в кадрах, а специалисты в свою очередь рассчитывают на комфортные условия, чтобы остаться и именно здесь строить будущее своей семьи.
Новый объект по улице Гагарина в Городке находится под пристальным вниманием служб, ответственных за строительство и благоустройство территории. Дом станет украшением развивающегося микрорайона. Новоселье семьи отметят уже этим летом.
Светлана Тасминская, директор управления капитального строительства Городокского района:
"Это панельный 40-квартирный дом с мягкой рулонной кровлей, лифтом и полной отделкой. Полная отделка - это оклейка обоев, линолеум и плитка".
Новый дом в уютном микрорайоне
Все для комфорта: заезжай и живи! Ждут завершения строительства в том числе и семьи, которые нуждаются в арендных квадратных метрах. Они работают в различных сферах экономики и делают свой вклад в развитие райцентра на севере страны. Решение квартирного вопроса - один из приоритетов для района.
Виталий Кузьменко, начальник отдела архитектуры и строительства ЖКХ Городокского райисполкома:
"Здесь для каждого дома предусмотрены парковки. Между домами расположены детские площадки, чтобы могли играть и дети из соседних домов. Все рассчитано для удобства жителей".
Именно в таких современных и комфортных домах нуждаются райцентры. Вопрос доступности строительства и покупки жилья актив Городокского района изложил во время встречи с доверенным лицом Президента Глебом Лапицким. Все обращения тщательно изучаются и аккумулируются по всей стране. Выстроен эффективный диалог, чтобы запросы на местах решались в интересах людей. И вот реальный итог: увеличить норматив господдержки при строительстве и покупке жилья в населенных пунктах с численностью до 20 тыс. жителей помогает постановление Правительства № 65. Суть документа - сделать квадратные метры в таких райцентрах, как Городок, более доступными.
Глеб Лапицкий, доверенное лицо Президента Беларуси, директор международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске":
"Диалог - это всегда важно. Начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая глобальными. По инициативе людей издаются постановления и принимаются законы. Высказывание было эмоциональным. Мне сказали так: когда строится дом - значит, есть жизнь. Молодые специалисты, семьи - это все поддерживается".
"Есть полная поддержка, полное взаимопонимание. На государственном уровне делается очень многое для того, чтобы наша молодежь и наши люди жили в таких небольших районных центрах", - отметила председатель Городокского райисполкома Ирина Полякова.
Рядом с новым домом находится ФОК с бассейном - приятный бонус для будущих новоселов. Ведь для комфортной жизни людям нужна развитая инфраструктура: поликлиники, детские сады, школы. Именно благодаря этому, как и в случае с Городком, сюда захотелось вернуться.