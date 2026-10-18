Новый игровой комплекс появился в Заводском районе Минска

Жизнь с комфортом для детей и родителей. Гражданские инициативы продолжают воплощать в жизнь во всех районах столицы. В Заводском жители одного из дворов на улице Илимской к Неделе родительской любви реализовали совместный проект. В результате на месте старой площадки появился новый комфортный детский уголок. Для самых маленьких минчан здесь качели, горки и песочницы. Модульный игровой комплекс напоминает корабль, поэтому все с удовольствием отправились в большое плавание в мир детства.

Виталий Якубов, депутат Минского городского совета депутатов:

"Гражданские инициативы пользуются очень большим спросом у жителей. Акция, которая проводится 18 октября, показывает наглядно то, как люди сами за свои средства с помощью, конечно же, ЖКХ Заводского района, города Минска, делают площадки для того, чтобы наши детки на них играли. Всего лишь 10 % нужно было внести жителям местным, остальное город Минск добавлял".

Всего до конца года в Минске реализуют 51 такую гражданскую инициативу, большая половина из них уже радует жителей столицы.