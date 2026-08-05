Новый мост свяжет Столин и Лунинец

Краткий пересказ от ИИ

Столинский и Лунинецкий районы свяжет новый автомобильный мост. Путепровод соединит кратчайшим маршрутом и населенные пункты Брестской и Минской областей.

Сейчас берега Лунинецкого и Столинского районов соединяет паромная переправа. Летом долгая погрузка-разгрузка, зимой переправа и вовсе не функционировала. Решение одно, и оно от главы государства: в кратчайшие сроки возвести полноценный мост и дорогу. Сначала спроектировали, после началась большая стройка с привлечением максимального количества ресурсов.

Автокраны, дорожная техника, буровые установки - все силы сосредоточены на лунинецком берегу. На данном этапе производится установка опор. В таком деле мелочей не бывает, тем более заявка на современную и удобную для всех дорогу, которая сократит лишние километры между городами. А это экономическое развитие в перспективе, ведь расстояния влияют на себестоимость продукции, доступность необходимых услуг и мобильность людей.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Тысячи тонн инертного груза доставили, и сегодня мы вели разговор на перспективу, что надо оперативно, не откладывая, за сентябрь-октябрь подготовить площадки и начать завозить щебень для покрытия самого дорожного полотна".

При проведении работ строители наткнулись на остатки царского железнодорожного моста конца XIX века. "То был царский мост, но мы построим наш, белорусский, президентский, очень эффективный", - заявил Михаил Русый.

Длина будущего моста составит почти 490 м. В проекте 6 пролетов. Опоры не будут размещаться в русле Припяти с ее широкой поймой и природоохранными ограничениями. Движение будет двухполосное. Направление дороги уже обозначается и со стороны Столинского района.

Чтобы ускорить процесс строительства, параллельно ведется разработка проекта. Документация выдается поэтапно, и строители сразу приступают к выполнению новых работ. Спецнадзор ведется прямо на объекте, вопросы решаются на месте.

Главная задача - скорость и качество

Отсутствие прямого автомобильного сообщения между Столинским и Лунинецким районами - вопрос давний. В объезд приходилось делать порядка 170 км. Через переправу - 46 км, однако необходимо подстраиваться под расписание, уровень воды и время года. Теперь у местных жителей появилась альтернатива с перевесом в пользу абсолютного удобства.

Проект включен в программу развития районов Припятского Полесья и решит как социальные, так и экономические вопросы. Мост поможет наладить транспортное сообщение круглый год без перебоев, что позволит легко добраться до мест назначения, а значит обеспечит системную работу служб, предприятий и учреждений. Планы на объект амбициозные, надежды на него большие. И судя по темпам возведения моста, к срокам будет готов.