Новый облик столицы: как и почему перестраивают знаменитую Орловку

Краткий пересказ от ИИ

Снести нельзя оставить. Где поставить запятую в истории знаменитой минской Орловки, решают градостроители, жители - в ожидании вердикта. Начался новый этап перезагрузки района. Некоторые частные дома пошли под снос.

Одна из причин - метро, которое вскоре появится вблизи кварталов, а после подземного строительства планируют изменить концепцию застройки и инфраструктуры.

Разрушить старое, чтобы построить новое. Теперь уже точно на пересечении улиц Орловской, Гая, Мозырской начался этап сноса частного сектора. Связано это в том числе и с тем, что вблизи скоро начнут строительство линии метро.

Знаменитая минская Орловка. Здесь почти 80 га частной малоэтажной застройки в границах улиц Хоружей, Червякова, Кропоткина и Карастояновой. Все строения разные по стилю и архитектурному решению. Очень много и деревянных домов. В XIX веке здесь располагались фольварки. А в 50-х гражданам стали выделять участки под индивидуальное жилищное строительство. Упорядочить план застройки решили еще в начале 2000-х. С тех пор не единожды проводили общественные обсуждения с презентацией концепции будущего жилого комплекса. Точечно некоторые дома сносили. А сейчас начался новый этап перезагрузки Орловки.

Местные жители в ожидании окончательного вердикта . Попадет ли их дом под снос. Некоторые к переселению в новые квартиры морально готовы давно. Другие же хотят отремонтировать свой частный дом, чтобы жить в комфорте, но такой возможности не имеют.

Хозяева крепких домов не готовы к переезду. Ценят преимущества загородной жизни в черте мегаполиса.

"Такая плохая идея этот снос, в общем мне это не нравится от слова "совсем". Тут стоял приличный домик, его раскурочили напротив. А сколько грохота здесь было, повредили водопровод во время сноса у нас. Дважды воду отключали, потом вода шла грязная. Например, если дом был ветхий, человек получил квартиру и съехал. А если дом, скажем так, добротный и качественный, то никто просто так со своей земли не уедет", - поделилась жительница Орловки.

Так рассуждают жители Орловки, чьи частные постройки стоят бок о бок со свежеснесенными объектами. В администрации Центрального района Минска пояснили, что в ближайшей перспективе дома в этом квартале города будут сносить точечно и осторожно, причина такого процесса кроется под землей.

Сергей Утлик, первый заместитель главы администрации Центрального района г. Минска:

"Проектируется и строится метро, в том числе и по улице Орловской будет проходить метро, 2 станции метро: Орловская и Старовиленская. В конечном итоге через пару лет мы увидим современный благоустроенный район. Сейчас будет сноситься в первой очереди 28 малоэтажных домов жилой застройки и порядка 8 двухэтажных домов. Повторюсь еще раз, что сносится то, что уже освободилось".

Улица Орловская - часть второго транспортного кольца Минска и именно здесь появятся первые станции четвертой кольцевой линии метро. Их проектирование уже на финальном этапе. Поэтому некоторые прилегающие к будущему тоннелю постройки сносят для оптимизации строительных работ, решив заранее жилищный вопрос с хозяевами. Это стандартная практика.

Георгий Протасов, первый заместитель директора - главный инженер ОАО "Минскметропроект":

"Подготовительные мероприятия для строительства кольцевой линии. На месте, где сейчас происходит снос, это мы, наверное, имеем в виду квартал между улицами Долгиновский тракт и Карастоянова. На этом месте будет построен объезд и строительная площадка станции Старовиленский шлях. Это обычное явление. При строительстве любого участка продления, любого объекта нашего метрополитена приходится сносить сооружение по разным причинам. Это для организации стройплощадки, для организации котлована, объездов временных, для организации переноса сетей - все сопутствующие мероприятия строительства метро".

Вместе с планами метростроителей постепенно изменится и концепция всей застройки вдоль улицы Орловской поэтапно, комплексно, с обустройством всей необходимой социальной инфраструктуры.

Сергей Утлик, первый заместитель главы администрации Центрального района г. Минска:

"В дальнейшем район будет развиваться. Сейчас это в стадии проектирования, то есть потом увидим, какие будут жилые кварталы, дома. Градостроительной документацией предусмотрены, естественно, и школы, и детские сады, и социальные учреждения. Все это, конечно же, будет".

При этом некоторые жители личных строительных планов не меняют. Возводят там, где сносят.

Есть к примеру и такие архитектурные неожиданности - растет новый и внушительный двухэтажный коттедж. Видимо, его владельцы закладывают фундамент на будущее и вряд ли собираются уезжать.

Но в планах города - увеличить плотность населения кварталов, прилегающих к Орловской с 7 почти до 12 тыс. человек. Для этого, исходя из градостроительного плана, постепенно снесут около 400 частных домов.