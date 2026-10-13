Новый путепровод строят в Минске на улице Колесникова

Краткий пересказ от ИИ

Первый объект третьего транспортного кольца находится на финальном этапе монтажа.

Ход работ 13 октября проинспектировал мэр Минска Владимир Кухарев. Путепровод на улице Колесникова готов более чем наполовину. Сейчас на пролетных строениях укладывают гидроизоляцию, а в ноябре, согласно плану, - положат асфальтобетон. Этот путепровод разгрузит МКАД и поможет избежать пробок.

С Каменной Горки на улицу Тимирязева, из Фрунзенского района в Центральный, теперь можно фактически пройти пешком по новому путепроводу с улицы Колесникова, который уже находится на финальном этапе строительства. Об этом столичные строители 13 октября рассказали мэру Минска Владимиру Кухареву во время выездного совещания. Сейчас специалисты занимаются обследованием изоляционного слоя, а после уже приступят к укладке асфальтобетона.

Сергей Панев, директор ДП "Гордорстрой":

"Строительная готовность объекта составляет порядка 80-85 %, и этот процент ежедневно растет. Технически мы планируем до середины ноября закончить все процессы по благоустройству на самом путепроводе, параллельно приводя в порядок подмостовую зону и прилегающие территории. Все основные объемы закроем в текущем году. На следующий год останутся только сезонные работы - покраска и штукатурка".

Объект выполнен из материалов белорусского производства. Перекрытия и опоры - из отечественного железобетона. Строители собирают современные мосты столицы модулями - как большой конструктор. Это ускоряет процесс, при этом сохраняя высокое качество.

Сергей Рубченя, директор МБУ-2 ОАО "Мостострой":

"Предусмотрено 13 опор и 12 пролетов. Один из них будет состоять из 33-метровых балок - по 18 штук в сечении, а еще один пролет - из 18-метровых балок. В конце, перед улицей Тимирязева, путепровод начнет расширяться: если сначала идет 3 полосы, то на выезде их станет уже 5. Материалы используются отечественные: арматура белорусская, бетон из произведенных в Республике Беларусь инертных материалов. Металл, из которого состоит перильное ограждение, мы в "Мостострое" тоже изготавливаем сами. В общем, практически все здесь белорусское".

Следующий этап - строительство путепровода на улице Чюрлениса. Он соединит Московский и Октябрьский районы Минска. Реализацию проекта начнут в 2027 году.

Под мостом продолжается перемещение техники, работает железная дорога. А после сдачи этого объекта под ним организуют большой парковочный хаб для автомобилей.