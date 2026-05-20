Новый сезон проекта "Спорт для всех" стартует в Минске 5 июня
Чтобы заниматься спортом и получать от этого удовольствие, необязательно ограничивать себя тренажерным залом. Это можно делать на свежем воздухе и в дружной компании. Считанные дни остаются до старта второго сезона масштабного проекта Президентского спортивного клуба "Спорт для всех". Так, летом на выходных в различных локациях Минска будут проходить занятия под руководством опытных тренеров. Среди активностей, которые полюбили минчане: зумба, воркаут, йога, кроссфит, пилатес и не только. В этом году будет много новинок.
Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба: "Самая главная приятная новость: если в прошлом году проект длился три летних месяца, в этом мы его продлеваем еще на один месяц – сентябрь".
Присоединиться к проекту очень просто. Достаточно зарегистрироваться на сайте "Спортдлявсех.бел", выбрать понравившуюся активность и прийти на тренировку. Кстати, за усердные занятия вам будут начисляться баллы, которые потом можно обменять на мерч.