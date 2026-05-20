Новый сезон проекта "Спорт для всех" стартует в Минске 5 июня

Чтобы заниматься спортом и получать от этого удовольствие, необязательно ограничивать себя тренажерным залом. Это можно делать на свежем воздухе и в дружной компании. Считанные дни остаются до старта второго сезона масштабного проекта Президентского спортивного клуба "Спорт для всех". Так, летом на выходных в различных локациях Минска будут проходить занятия под руководством опытных тренеров. Среди активностей, которые полюбили минчане: зумба, воркаут, йога, кроссфит, пилатес и не только. В этом году будет много новинок.