Новый сезон стартует в Купаловском театре

Национальный академический театр имени Янки Купалы вновь ждет своего зрителя. Каникулы закончились, впереди спектакли и новые постановки. После недолгой разлуки на сцене вновь "Павлинка". К слову, открывать и закрывать сезон пьесой Янки Купалы - добрая традиция театра.

Купаловский театр уже в 107-й раз поднимает занавес для зрителей на бис. По сложившейся традиции новый сезон открывает легендарная "Павлинка".

Именно с этой постановки когда-то начиналась история труппы. Хрестоматийное произведение Янки Купалы и сегодня собирает полные залы. При этом мало кто знает, что "Павлинки" могло и не быть. Изначально Янка Купала написал небольшой рассказ с очень мелодичным названием "А вербы шумели". В основе лежал все тот же сюжет о двух влюбленных. Позже именно эта история и легла в основу пьесы. Но почему же классик отказался от прозы в пользу драматургии, - для нас так и останется загадкой.

"Лирическая, классическая, настоящая, белорусская. Эту роль я несу с огромной ответственностью и гордостью. Люблю ее, ценю, дорожу возможностью сохранять нашу уникальную творческую преемственность", - рассказала актриса Национального академического театра им. Янки Купалы Анастасия Воронкова.

Борис Тетеркин, артист Национального академического театра им. Янки Купалы:

"Уникальность "Павлинки" в том, что она настолько народная. Не обязательно произведение должно быть с каким-то глубоким драматизмом, хотя в "Павлинке" тоже это есть. Просто это вот то, что описывает Беларусь, это то, что описывает каждого. Особенность "Павлинки" в том, что она умудряется затрагивать не только души и сердца белорусов, а также и других. Все-таки "Павлинка" много гастролировала и собирает аншлаги не только здесь, но и за пределами страны".

Будут в этом сезоне и новые постановки. Первой осенней премьерой в афише Купаловского театра станет "Сердце на ладони" по роману Ивана Шамякина.