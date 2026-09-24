Новый сквер открыли в Копыле

В Год белорусской женщины в Копыле появилась новая зона отдыха. Современная инфраструктура, уютные уголки для семейного отдыха и смысловые акценты.

Центральный элемент сквера - скульптура женщины с детьми. Рядом информационная локация с цитатами о материнстве. Этот образ - символ преемственности поколений, заботы и любви, которые олицетворяет белорусская женщина.

Новый сквер украсили более 150 декоративных многолетников. Живописный ландшафт, который будет радовать горожан с весны до осени, создают гортензии, спиреи, жасмин и вереск.