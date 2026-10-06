Новый центр компетенций ОАО "БЕЛАЗ" открылся в БНТУ

Главный технический вуз страны совместно с БЕЛАЗом запустили супертехнологичные лаборатории. Теперь студенты будут управлять самосвалами прямо из аудитории и создавать проекты, которые воплотятся в металле на конвейере. Это важный шаг для практического обучения будущих инженеров.

Студенты 5-го курса автотракторного факультета по-хорошему завидуют первокурсникам, ведь новички будут работать в новых лабораториях на протяжении всего курса обучения.

Здесь и технологии дополненной реальности, и возможность погрузиться в процесс точечной сварки, а еще компьютеры помогают рассчитывать точность каждой нарисованной детали до микрона.

Студенты будут проводить здесь лабораторные работы, проходить тестовые испытания и даже улучшать конструкцию существующих моделей самосвалов.

"Недавно открыли лабораторию, все современное, компьютеры очень мощные, все программы работают, очень удобно что-то моделировать, проектировать. В данный момент я рассматриваю редуктор, мотор планетарный, шестерный. Очень интересно, изучаю в будущем, возможно, буду на заводе каком-то проектировать. Программа позволяет просмотреть все детально, что происходит конкретно сейчас на экране. Можно удалить какие-то детали, спроектировать новые, собрать, разобрать, просчитать материалы", - рассказал студент БНТУ.

"Программа помогает нам, не прикасаясь к детали, как-то взаимодействовать с ней. Мы можем ее спроектировать и посмотреть, к какому результату это приведет, то есть как у нас будут вращаться шестерни, как они у нас совпадут, какой размер надо. В проектировании какого-либо гидроцилиндра мы можем его спроектировать и посмотреть, какая нагрузка на него надо. В таблицу внести данные расчеты и уже посмотреть, выдержит он эту нагрузку или не выдержит, какое давление надо подавать, какой объем, какой расход", - отметил студент БНТУ.

Сергей Харитончик, ректор БНТУ:

"Конечно же, это повлияет на конкурентоспособность и самооценку каждого нашего выпускника, потому что, пройдя обучение в таком замечательном центре, ты понимаешь, что ты уже знаком с самыми передовыми и современными технологиями в области автомобилестроения и проектирования, создания карьерной техники. БЕЛАЗ находится в топе тех организаций, где ребята остаются, потому что с этими передовыми технологиями каждый чувствует себя специалистом, чувствует свою возможность и востребованность на предприятии".

У БЕЛАЗа, очевидно, здесь свой интерес: путь создания пула топовых инженеров и проектировщиков начинается с самого начала обучения. Так, к примеру, в 2026 году свои технические классы промышленный гигант открыл в одной из жодинских школ.

Задача расширенного взаимодействия с БНТУ - дать прикладные навыки молодым людям, привлечь на работу и удержать специалистов, которые будут работать на благо страны.

Сергей Лесин, гендиректор ОАО "БЕЛАЗ":

"Искусственный интеллект во всех его проявлениях - это использование инструментов и помощников при проектировании изделий, написании технологий, моделировании различных технологических процессов. Это то, чему должны студенты обучаться в стенах вузов. И мы этому, естественно, способствуем. Мы первые, кто заинтересован в качественной подготовке специалистов. Базовое знание тоже важно, но нам очень важно уменьшить срок адаптации, чтобы приходящие к нам студенты могли быстро встроиться в производственную нашу цепочку и приносить пользу".

Ежегодно более 40 студентов БНТУ остаются работать по распределению на базе БЕЛАЗ. Это говорит об эффективном, выгодном и качественном сотрудничестве между ведущим техническим вузом страны и белорусским промышленным гигантом.