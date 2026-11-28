Новый выпуск подкаста "Волков и Сыч" поможет разобраться в ключевых событиях недели
28 ноября смотрите интерактивный подкаст "Волков и Сыч" .
Политические обозреватели Алексей Волков и Андрей Сыч по-своему взглянут на события в стране и мире, разберут ключевые сюжеты недели и ответят на вопросы зрителей.
Очередная трагедия в Польше: украинец устроил самосожжение в центре Варшавы, требуя справедливости.
Незрелое правительство: в Испании готовятся провести шестые выборы за 11 лет. Страна в ожидании каудильо.
Сила публичной дипломатии: почему Париж наводит мосты в Минск. Ключевые аспекты интервью Александра Лукашенко.
Формат подкаста интерактивный. Вопросы и комментарии зрителей в Telegram-канале "Волков и Сыч" помогут лучше разобраться в темах программы. Подписывайтесь уже сейчас, пишите в чат-бот и смотрите в 22:15 на "Первом информационном".