28 ноября смотрите интерактивный подкаст "Волков и Сыч" .

Политические обозреватели Алексей Волков и Андрей Сыч по-своему взглянут на события в стране и мире, разберут ключевые сюжеты недели и ответят на вопросы зрителей.

Очередная трагедия в Польше: украинец устроил самосожжение в центре Варшавы, требуя справедливости.

Незрелое правительство: в Испании готовятся провести шестые выборы за 11 лет. Страна в ожидании каудильо.

Сила публичной дипломатии: почему Париж наводит мосты в Минск. Ключевые аспекты интервью Александра Лукашенко.

Формат подкаста интерактивный. Вопросы и комментарии зрителей в Telegram-канале "Волков и Сыч" помогут лучше разобраться в темах программы. Подписывайтесь уже сейчас, пишите в чат-бот и смотрите в 22:15 на "Первом информационном".