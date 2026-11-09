Новый выпуск "В понедельник дойдет до Лукашенко": история пенсионерки из Щучинского района

Крик о помощи от пенсионерки из Щучинского района стал поводом для громкого разбирательства в TikTok.

Пожилая пара оказалась в буквальном смысле слова без крыши над головой из-за неудачного выбора фирмы, которая эту же крышу должна была починить. Компания услугу не выполнила, а пенсионерка осталась с кредитом.

Кто понесет ответственность за материальный ущерб? Готовы ли пойти навстречу в банке? И отремонтировали ли в итоге крышу?

Журналисты нашумевшего проекта "В понедельник дойдет до Лукашенко" вновь восстановили хронологию событий и довели расследование до конца.

Смотрите новый выпуск 9 ноября сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1" и 10 ноября на "Первом информационном" в 10:10 и 19:30.