На территории Могилевской области во исполнение поручения Президента Беларуси Александра Лукашенко проходит проверка системы формирования и подготовки отрядов народного ополчения на примере Быховского и Славгородского районов.

27 ноября новобранцам из числа местных жителей вручены соответствующие удостоверения.

С напутственными словами к ним обратились представители РОВД, областного военного комиссариата и Совета Безопасности.

"В свое время я отслужил срочную службу, после чего поступил в педуниверситет. По окончании получил звание лейтенанта. В данный момент являюсь старшим лейтенантом. Сами знаете, какая обстановка, какие "нарекания" со стороны границы, особенно с Запада. Я знаю, что это очень важное мероприятие, чтобы каждый гражданин Республики Беларусь был готов к защите нашего Отечества", - рассказал учитель физической культуры и допризывной подготовки Обидовичской средней школы Владимир Позняков.

Юрий Колотилкин, начальник Быховского РОВД:

"За время подготовки отрядов народного ополчения нами будут проведены с ними занятия по огневой, тактической и доврачебной помощи. И впоследствии - проверка несения службы, стрельб и оценка их готовности к выполнению поставленных задач".

Всего на территории Обидовичского и Следюковского сельсоветов Быховского района создано 9 отрядов народного ополчения общей численностью 250 человек.