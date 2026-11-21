Верность родине и принципам мужества: 21 ноября военную присягу приняли тысячи новобранцев по всей Беларуси.

У военных комиссий есть возможность выбрать самых мотивированных и крепких призывников, а командиры отмечают высокий уровень готовности к обучению новобранцев, заявил министр обороны во время торжественной церемонии.

Само мероприятие по традиции прошло на плацу 72-го учебного центра. Слова на верность родине произнесли более 2 тыс. парней.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"В рамках развития и строительства Вооруженных Сил мы для себя определили несколько приоритетов. Первый - это, конечно же, люди. Мы ушли от муштры. Требование нашего Президента просто: сегодня военный человек должен владеть всеми современными способами и формами ведения боевых действий, владением оружием. Основу боевой учебы нужно больше ориентировать на практические занятия и мероприятия, что мы и сделали, перестроив и программы, и всю инфраструктуру, где организуется боевая подготовка".

После завершения церемонии родственники военнослужащих смогли встретиться с командованием воинской части и ознакомиться с бытом солдат, а всем военнослужащим будет предоставлено их первое увольнение.