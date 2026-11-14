Новобранцы бригады спецназа внутренних войск приняли присягу

Краткий пересказ от ИИ

В части внутренних войск 3214 присягу принимают будущие спецназовцы. Среди них есть и наш коллега. Основные задачи подразделения - охрана стратегически важных объектов и поддержание общественного порядка.

В рядах военнослужащих внутренних войск МВД Беларуси - пополнение. Перед боевыми знаменами соединений и воинских частей по всей Беларуси новобранцы присягнут на верность своему народу. В войсковой части 3214 внутренних войск МВД Беларуси ряды бригады специального назначения пополнили более 250 новобранцев. На верность Родине и народу сегодня торжественно присягнули молодые бойцы. Среди них и наш коллега - сотрудник "Первого информационного".

Сергей Ладысев, военнослужащий войсковой части 3214 внутренних войск МВД Беларуси:

"В этот учебный сбор почти три недели, мы научились многому. Это поддерживать друг друга, стать настоящими братьями, ну и, конечно, это много часов подготовки, как военной, тактической, огневой и тому подобное. Нас научили быть настоящими спецназовцами, и это только начало, а еще много чего предстоит и дальше. Целый год, это целый год будет опыта, путешествий в этот мир службы".

Наталья Ладысева, мама бойца:

"Я очень горда за своего сына. Во-первых, это очень серьезная часть, все-таки спецназ, все-таки первая, как говорится, служба его, первый его опыт. Я очень довольна им. Для меня этот день очень знаменательный и очень счастливый. Даже как-то не заплакать, не знаю".

Поддержать новобранцев приехали родные и близкие. Для гостей организовали показательные выступления, выставки оружия, военной и специальной техники. А повара воинской части угостили всех солдатской кашей и горячим чаем.

Алексей Вашкевич, военнослужащий войсковой части 3214 внутренних войск МВД Беларуси:

"Чувствую волнение, ответственность большую, что в такой части служу. Я очень рад, что я сюда попал".

Наталья Вашкевич, мама бойца:

"Я очень хотела, конечно, чтобы он попал в какие-то такие элитные войска. Я рада за сына. Эмоции переполняют. Это ответственность, это защита Родины, нас, близких, родных".

До присяги новое пополнение прошло курс молодого бойца. Военнослужащие выполнили упражнения стрельб из автомата, отработали нормативы с оружием, освоили приемы тактической медицины и основы тактической подготовки. Теорию закрепляли на практике.

Николай Карпенков, замминистра внутренних дел - командующий внутренними войсками МВД Беларуси:

"Каждому настоящему мужчине, который служил, этот день особо ярко запоминается, потому что вот именно в этот день, после принятия торжественной клятвы перед лицом своих командиров, товарищей, родных и близких, которые приходят на присягу. Молодому человеку Родина вручает в руки оружие, и он становится защитником своей семьи, своей земли, своей Родины".

Отметим, что всего сегодня более 1,5 тыс. военнослужащих нового пополнения внутренних войск МВД торжественно приняли присягу на верность своему народу. Это важный и ответственный шаг для каждого из них. Впереди - воинский долг и служба на благо страны.