Новобранцы внутренних войск МВД приняли присягу в войсковой части 5448

14 ноября по всей Беларуси проходят торжественные церемонии принятия присяги.

Слова "Служу Республике Беларусь" произнесли почти 370 человек в войсковой части 5448 внутренних войск МВД. Ребята прошли курс молодого бойца, и вот сегодня настал торжественный момент. До этого новобранцы осваивали курс начальной военной подготовки на учебном сборе. Это время для них прошло продуктивно. После присяги молодых людей ждет их первое увольнение, а затем - усиленный курс боевой подготовки, после чего они будут готовы к несению службы.

Артем Высоцкий, военнослужащий в/ч 5448 внутренних войск МВД Беларуси:

"Горжусь. Горжусь, каждый день гордимся и каждый день повторяем наш девиз: никто, кроме нас, долг, честь Отечества".

Дедушка бойца Евгений Высоцкий рассказал, что ему очень приятно видеть внука в строю - молодого, красивого, жизнерадостного, всегда улыбающегося и повзрослевшего. Он пожелал, чтобы внук продолжал традицию отца и дедушки.

Иван Харламенков, военнослужащий в/ч 5448 внутренних войск МВД Беларуси:

"Я очень рад, что служу в данной части и очень рад, что являюсь защитником своей Родины. Считаю, что каждый мужчина должен попробовать эту школу жизни".

"Военнослужащие нового пополнения проявляют себя исключительно с хорошей стороны: все мотивированные, все заряженные. А нам, офицерам, остается только сделать так, чтобы те навыки и умения, которые им будут очень важны потом - в том числе и в их последующей гражданской жизни, - они получали с интересом. Нужно проводить занятия методически грамотно и воспитывать из них настоящих, полноценных защитников нашего Отечества", - отметил командир в/ч 5448 внутренних войск МВД Беларуси Алексей Лобанов.