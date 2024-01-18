3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Новобранцы Минского областного управления МЧС принесли присягу в Музее истории Великой Отечественной войны
Присягу на верность выбранному делу - спасениялюдей - принесли новобранцы подразделений Минского областного управления МЧС. Среди них диспетчеры, водители машин, бойцы, готовые противостоять огненной стихии, оказать оперативную помощь пострадавшим на воде, в ДТП и ликвидировать любую чрезвычайную ситуацию.
Каждому бойцу были сказаны напутственные слова. Для некоторых спасателей служба в МЧС - это не просто работа, а семейное дело и традиция.
Мой отец проработал в органах подразделения по чрезвычайным ситуациям 29 лет, и всю мою жизнь я видел, как он относился к этой профессии, как ответственно подходил к своей работе. Он воспитал очень много поколений за время своей службы и был примером мужества для меня. И я всю жизнь стремился к такому же и хотел поступить на службу в органы подразделения по чрезвычайным ситуациям.
"У спасателей нет права на ошибку. У спасателей есть одно право: всегда правильно и честно выполнять свой профессиональный долг. Те, ребята, которые сегодня присягнули на верность Родине, - это ребята, которые уже с первого дня в строю. Они прошли первоначальную подготовку и готовы каждый день проявлять мужество, профессионализм вплоть до риска своей жизнью ради спасения других", - сказал начальник Минского областного управления МЧС Беларуси Сергей Лапанович.
Присягу молодые бойцы принесли в Музее истории Великой Отечественной войны накануне Дня спасателя. Новые сотрудники поспособствуют повышению эффективности работы подразделений центрального региона.
Кстати, за прошедший год спасатели Минской области ликвидировали более 1300 пожаров, спасли 218 человек.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ