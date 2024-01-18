Новобранцы Минского областного управления МЧС принесли присягу в Музее истории Великой Отечественной войны

Мой отец проработал в органах подразделения по чрезвычайным ситуациям 29 лет, и всю мою жизнь я видел, как он относился к этой профессии, как ответственно подходил к своей работе. Он воспитал очень много поколений за время своей службы и был примером мужества для меня. И я всю жизнь стремился к такому же и хотел поступить на службу в органы подразделения по чрезвычайным ситуациям.

Максим Метлицкий, диспетчер оперативного управления Логойского РОЧС