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Новобранцы пополнили сегодня ряды спасателей Минской области

Присягу приняли накануне 20-летия Министерства по чрезвычайным ситуациям на Кургане Славы. Молодые бойцы прошли первоначальную подготовку в учебных центрах и по месту службы. А уже завтра сержанты и прапорщики приступят к профессиональным обязанностям.

За верность профессии и родине спасателей Минской области отметят на этой неделе почетными грамотами и благодарностями.

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