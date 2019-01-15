Новобранцы пополнили сегодня ряды спасателей Минской области

Присягу приняли накануне 20-летия Министерства по чрезвычайным ситуациям на Кургане Славы. Молодые бойцы прошли первоначальную подготовку в учебных центрах и по месту службы. А уже завтра сержанты и прапорщики приступят к профессиональным обязанностям.

