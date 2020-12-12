Новобранцы принимают присягу в военных частях Беларуси

Сегодня по всей стране новобранцы принимают военную присягу. Клятву на верность белорусскому народу принесли и пограничники. Слова присяги произнесли более 1700 солдат, которых призвали осенью в органы пограничной службы. Торжественные церемонии прошли практически во всех воинских частях. К примеру, на строевом плацу Лидского пограничного отряда слова "Торжественно клянусь!" прозвучали 132 раза. Еще на этапе отбора в военных комиссариатах эти призывники прошли тщательное медицинское обследование, а также психологическое тестирование. Для службы на границе имеет значение образование, социальная характеристика, моральные качества и даже семейное положение. Как и весной, из-за эпидемической ситуации в мире на мероприятии не присутствовали близкие молодых ребят.