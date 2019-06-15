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Новобранцы приняли присягу на верность Родине
Молодое пополнение в Вооруженных силах Беларуси. Сегодня новобранцы приняли присягу на верность Родине. В этом году это 2 с половиной тысячи бойцов срочной службы. По традиции самой масштабной стала присяга в 72-м объединенном учебном центре. Здесь клятву произнесли более тысячи солдат. Позади курс молодого бойца, впереди освоение военной профессии. По завершении торжества родные и близкие новобранцев смогли познакомиться с условиями службы и быта военнослужащих, пообщаться с представителями командования подразделений учебного центра. В будущем из гвардейского корпуса в Печах уже специалисты отправятся служить в части по всей стране. Военную присягу под Борисовом принял министр обороны страны.
Торжественные мероприятия, посвященные принятию военной присяги новым пополнением, сегодня проходят во всех соединениях и воинских частях Вооруженных сил Беларуси.
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