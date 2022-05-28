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Новобранцы внутренних войск Беларуси приняли присягу

Почти тысяча новобранцев из внутренних войск сегодня произнесли слова присяги. Торжественные мероприятия прошли во всех соединениях и воинских частях ведомства. У некоторых бойцов спецназа присягу принял лично министр внутренних дел. Охрана общественного порядка и важных объектов, территориальная оборона, розыск беглецов, разминирование - это далеко не все задачи, которые выполняют эти бойцы. По традиции торжественный ритуал прошел в присутствии родных и близких.

Было очень волнительно, непривычно, первый раз и один раз в жизни такое. Важный момент.


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О службе в армии говорят родные и близкие новобранцев:

Думаю, это достаточно полезная вещь для любого мужчины, плавный переход из юноши во взрослую жизнь.

Хочу пожелать своему брату, чтобы служба прошла очень быстро.


Внутренние войска - профессиональное формирование, 60 % всего личного состава - это контрактники. В МВД уверяют, первым делом при отборе учитывали мотивацию служить в спецназе, а также отличную физическую подготовку. Каждый третий новобранец с высшим образованием.


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Никакого дефицита в личном составе мы не испытываем. И совершенно другого качества приходят к нам люди. СМИ, вам огромное спасибо. За последние годы люди понимают особенность данного момента и с уверенностью идут служить в Вооруженные силы, потому что понимают, что Родину надо защищать.
Николай Карпенков, замминистра внутренних дел - командующий внутренними войсками Беларуси


По традиции завершилось мероприятие показательным выступлением роты почетного караула, бойцов СОБРа и роты разведки. Подобные элементы из подготовки новобранцы будут оттачивать в ближайшие месяцы.

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