Новобранцы внутренних войск Беларуси приняли присягу

Никакого дефицита в личном составе мы не испытываем. И совершенно другого качества приходят к нам люди. СМИ, вам огромное спасибо. За последние годы люди понимают особенность данного момента и с уверенностью идут служить в Вооруженные силы, потому что понимают, что Родину надо защищать.

Николай Карпенков, замминистра внутренних дел - командующий внутренними войсками Беларуси