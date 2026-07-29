Новое арт-пространство появится в городском парке Дзержинска

Благоустройство городов-спутников будет способствовать не только комфортному проживанию местных жителей, но и улучшению их туристического имиджа. Об этом заявили в Дзержинске, где под руководством губернатора прошел штаб облисполкома по подготовке к фестивалю-ярмарке "Дажынкі".

Алексей Кушнаренко осмотрел состояние капремонта и дворовых территорий и побывал в городском парке. Его, к слову, объединят с новыми участками площади. Там появится арт-пространство. Таким образом, для жителей и гостей будет больше пешеходных зон. В ходе совещания рассказали о модернизации инженерно-технических сетей Дзержинска.

Александр Пищик, зампредседателя Дзержинского райисполкома:

"Сейчас проводятся работы на завершающем этапе. Процент готовности по всем объектам суммарно составляет порядка 75-80 %. На площади в центральной части города будет предусмотрен фонтан и зеленые рекреационные зоны, которые плавно переходят в центральный городской парк. Он тоже сейчас проходит стадию ремонта и реорганизации, на которой будут предусмотрены детское игровое оборудование, карусели, зоны фудкортов".

Фестиваль-ярмарка хлеборобов Минской области "Дажынкі" пройдет в Дзержинске во второй половине сентября.