Новое меню, нейросети и психологическая поддержка - школы готовы к 1 сентября

Начало нового учебного года - вся страна в предвкушении. Для кого-то завтра наступит с добрыми словами: "Первый раз в первый класс!", а кто-то придет в родную школу в статусе выпускника. Но все юные белорусы и их родители готовятся: праздничные образы, портфели и разговоры о будущем. Школы в свою очередь провели капитальный ремонт, обновили меню и не только. Что еще изменится с 1 сентября, как плавно перестроиться на "школьный режим"?

Пока школьные дворы в ожидании, на территории социально-педагогического центра уже развернулся праздник. Аниматоры, вкусные угощения и рисунки с еще летними нотками для 12 детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. К ним с подарками в рамках акции "Соберем портфель вместе" приехала председатель Совета Республики.

Праздничные образы к 1 сентября

Привычная суета перед началом учебного года и в торговых центрах. В подготовке последние штрихи. Одни выбирают, как расставить яркие акценты с помощью канцелярии, другие в отделе с одеждой размышляют, чем завершить праздничный образ.

Качественно и вкусно - новации в школьном питании

"Дети любят кармашки, украшения. И главное, чтобы была удобная застежка. Акцент делается на ткани, чтобы ткани не очень мялись, были дышащие, чтобы детям было комфортно. Брюки-палаццо сейчас очень пользуются популярностью, укороченная рубашечка с галстуком", - рассказала продавец.

Что еще по вкусу юным белорусам? Проект по внедрению экспериментального меню показал, что блинчики с творогом, вишней, с колбасой и сыром - абсолютный фаворит. Пришлись по вкусу наггетсы, запеченный картофель, пельмени. Лучшие блюда в школьный рацион внедряют, учитывая предпочтения детей. А чтобы в том числе сократить отходы, при расчете питания учащихся разделят на три возрастные группы.

Людмила Крупская, директор комбината школьного питания г. Минска:

"Если ранее у нас дети делились на возраст 6-10 лет и 11-17, с 1 сентября деление будет идти по классам: 1-5 классы, 6-8 классы и 9-11 классы. Дети 5-го класса питались таким же объемом пищи, как и дети 11-го класса. И, безусловно, для них это было много. Такой подход позволяет нам предоставить детям, согласно их возрасту, правильное распределение калорийности питательных веществ, уже учитывая их возраст и учитывая то, что они должны потреблять".

Более 300 учреждений образования подключатся к системе "Электронная школа". Для родителей это больше цифровой информации о расписании, посещаемости и отметках. Для учителей - меньше бумажной работы. Несмотря на это, правила использования мобильных телефонов останутся прежними. Смарт-часы - лишь для школьников младших классов и учитывая медицинские показания. А помочь адаптироваться ребенку - в том числе задача родителя.

Татьяна Давидовская, психолог:

"Не нагружайте вашего ребенка какими-то дополнительными кружками, секциями, репетиторами в первые неделю-две, когда проходит пик этой адаптации. Делите выполнение домашних заданий на подходы и выполняйте в несколько этапов. И мой любимый лайфхак - создайте с вашим ребенком ритуалы. Тогда предсказуемые утренние и вечерние традиции, например, прогуляться с питомцем, совместный завтрак минимизируют стресс, снижают тревогу и тем самым помогают ребенку быстрее адаптироваться к школе".

В белорусские школы внедряют изучение ИИ

Еще одно нововведение этого года: в белорусских школах изучение нейросетей станет частью образовательного процесса. Учащиеся будут знакомиться с искусственным интеллектом на уроках информатики, учиться составлять запросы и проверять полученные ответы.