Новое поколение - за единство: как "Беларусь адзіная" зазвучит по-молодежному

Новый формат общественно-политической акции "Беларусь адзiная", которая традиционно проводится в преддверии Дня народного единства, презентовали в Минске. Старт проекта уже 3 сентября в Лиде и Новогрудке.

Каждый год смыслы и спикеры акции меняются в зависимости от общественного запроса. И впервые в роли спикеров будут выступать активные представители молодежи. Это члены молодежного движения "Искра", также Белорусского союза женщин, БРСМ и "Патриотов Беларуси". Им предстоит объехать все регионы страны. Главная задача - донести до молодежи смыслы единства через искренний и живой диалог.

Алексей Авдонин, председатель правления Белорусского общества "Знание":

"Обсудим тему, связанную с нашими героями, которые воевали в народно-освободительном движении против белополяков, участвовали в освобождении Западной Беларуси. Мы будем поднимать темы, связанные с тем, как сейчас сохранить единство в условиях, когда коллективный Запад активно применяет технологии раздрая, разрушения нации, разрушения государства и общества".

Евгения Калечиц, руководитель молодежного отделения Белорусского союза женщин:

"Эта акция действительно должна объединять молодежь. Она должна показать нашим белорусским школьникам, студентам, нашим молодым людям, нашим семьям, что мы единая страна. Напомнить им про эту важную, нужную дату для всех нас. Показать, что мы в едином порыве, белорусы, сумели сохранить свою землю, свою территорию. Мы смогли отстоять свое настоящее, свое будущее, к чему мы стремимся. Это наш язык, это наши традиции, это песни, это наша, не знаю, еда, это все то, что там, за горизонтом, все знают, что это сделано в Беларуси".

"Проект уникальный, потому что до этого с молодежью такого формата встречи, наверное, не проводились или проводились в очень узком количестве. А тут мы выезжаем, посещаем все наши регионы, все наши крупные районные центры. Можем приоткрыть завесу тайны - сценарный план, который был утвержден для таких мероприятий, он тоже поистине уникальный. И нам очень радостно, что мы работаем со студенческой молодежью с теми приемами, с теми моментами, которые являются передовыми в молодежной политике", - подчеркнул лидер молодежного движения "Искра" Белорусской партии "Белая Русь" Ярослав Давыденко.

Акция проводится с 2021 года и ее цель - консолидация патриотических сил, пропаганда ключевых достижений суверенной Беларуси, открытый разговор по актуальным вопросам информационной повестки, в том числе острым, вызывающим особую полемику.