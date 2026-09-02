Новое жилье за 20 тыс. белорусских рублей? Почему домокомплекты в Беларуси пользуются спросом

Несколько лет назад лесхозы Беларуси наладили серийное производство деревянных домокомплектов. Тогда это, как информационная бомба, обсуждалось в обществе и вызвало высокий интерес. Оно и понятно - доступная цена, типовые проекты, предоставление возможности льготных кредитов.

Насколько такие дома востребованы сегодня и сколько они стоят, рассказал заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Игорь Малашевич в ток-шоу "Экономическая среда".

"С реализацией проекта по домостроению мы также реализовали проект под брендом "Лесной домик" ("Лесной домик" - торговая сеть. - Прим. news.by). У нас уже открыто 19 торговых точек по всей Беларуси - в Минске, областных центрах и других крупных городах. Там производится продажа не только пеллет, но и домостроений, которые пользуются большим спросом. Нам даже пришлось в Минске, на Логойском тракте, открыть большую, с примерами точку. Это своеобразный колл-центр", - отметил замминистра лесного хозяйства.

Игорь Малашевич

Для приобретения домокомплектов в стране, по его словам, стоят целые очереди. Кто-то, например, ждет определенного сезона - зимой заключает договор, чтобы наиболее популярные модели установить в теплое время года.

К слову, самый простой дом из оцилиндрованного бревна стоит порядка 20 тыс. белорусских рублей. "На наши домостроения распространяется кредит на товары белорусского производства, причем с увеличенным объемом. На сегодня это до 22,5 тыс. рублей. Да, это будет один из небольших домов, приблизительно 60 квадратов", - обратил внимание Игорь Малашевич.

Лесхоз выпускает дома и гораздо большей квадратуры на любой вкус и кошелек. К примеру, в линейке есть домокомплекты из сухого бруса площадью 100 квадратов. Пока, по большому счету, услуг производство не оказывает, кроме как выпускает сам домокомплект.

"В настоящее время это конструктор. Человек может и сам собрать дом - залить фундамент, поставить на него строение. Вся документация дается. Его могут собрать и профессионалы, но тогда это уже какое-то государственно-частное партнерство", - заметил Игорь Малашевич.

Главное фото: magnific.com