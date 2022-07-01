Новое административное здание открыли в Боровлянском лесхозе

Новые возможности в развитии инфраструктуры лесной области. Накануне Дня Независимости подарок получили работники Боровлянского спецлесхоза - новое современное административное здание. Раньше офис находился в Минске, а теперь переехал непосредственно на территорию хозяйства. В трехуровневом здании все условия для комфортной работы - просторные кабинеты, компьютерная техника, комнаты для отдыха и тренажерный зал.



В Боровлянском лесхозе работают 350 специалистов. Под их пристальным контролем территория в 23 тысячи гектаров. В основном это массив вокруг столицы.