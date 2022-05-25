3.79 BYN
2.79 BYN
3.28 BYN
Новое футбольное поле для юных спортсменов открыли в Минске
Улучшение спортивной инфраструктуры как вклад в будущее. Новое футбольное поле сегодня открыли в столице на улице Даумана возле спорткомплекса "Динамо". Теперь здесь смогут тренироваться воспитанники местной СДЮШОР и представители других футбольных школ. А первый удар по воротам новой площадки нанес один из лучших игроков в истории Беларуси Александр Глеб. Этот мяч с автографом экс-полузащитник сборной Беларуси презентовал игрокам динамовской школы. К слову, в том числе и средства за трансфер Глеба в "Барселону" были использованы при строительстве поля. В сумме же было затрачено около 700 тысяч белорусских рублей.
По сути дела, такая передовая школа футбольная, а своей площадки у нее такой вот никогда не было. Потому что все-таки стадион "Динамо" - это как бы центральный наш республиканский стадион. И там, как правило, играла основная команда. А детско-юношеская спортивная школа занималась на различных полях. Сюда государственных средств не вложено ни копейки. Здесь исключительно денежные средства, заработанные за счет ведения хозяйственной деятельности, и денежные средства от трансфера Александра Глеба.Александр Глеб, экс-игрок сборной Беларуси по футболу:
Наша школа СДЮШОР 3 дала очень много значимых футболистов в истории Беларуси. Поэтому я уверен, что это место, как говорится, даст еще толчок для возрождения, для будущего этой школы и будущего белорусского футбола. И я уверен, что это только начало, это небольшая площадка. Я уверен, что эта школа будет расти, развиваться. В дальнейшем, я думаю, появятся еще и другие.
Поле, где практически все года могут тренироваться. Понятно, да, поле не полноразмерного формата, но все равно для детей, я считаю, когда оно свое, хорошее качество, новое - это большой плюс. Здесь можно хорошо подготовить детей в любое время: и зимой, и летом. Т.е. здесь ничего не будет отвлекать, главное тренироваться и, дай бог, чтобы у нас дети выросли и пошли дальше.
При строительстве объекта использованы исключительно белорусские материалы. Все работы выполнены также нашими специалистами. Размер новой площадки в самом центре города - 59 на 40 метров. Она оборудована в том числе и современной дренажной системой.