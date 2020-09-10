Новое футбольное поле получили юные жители Несвижа

Настоящий спортивный подарок получили юные жители Несвижа. Там на местном стадионе ввели в эксплуатацию искусственное поле. Особенность его в том, что футбольный газон не теряет своих качеств, даже если играть на нем круглые сутки. И что самое ценное - его состояние не зависит от погоды. Синтетическое покрытие последнего поколения сводит к минимуму вероятность получения травм. Финансирование проекта осуществлялось Белорусской федерацией футбола. В рамках программы в этом году также планируется открытие обновленных футбольных полей с искусственным покрытием в Волковыске, Могилеве, Барановичах и Молодечно.



В Беларуси сейчас спортивная и, в частности, футбольная инфраструктура активно совершенствуется. Всего 118 полей уложат по программе Bonfesto, более половины уже находятся в распоряжении любителей футбола и школьников. К концу месяца завершится и трехлетняя программа по строительству крытых манежей в каждой области.





