Новое издание Красной книги Беларуси пополнится более чем 300 видами растений

В новое издание Красной книги Беларуси планируется добавить более 300 видов растений. Об этом рассказала консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Железнова, пишет БЕЛТА.

В Беларуси действует 16 планов действий по сохранению диких животных и 30 - по сохранению дикорастущих растений. Разрабатываются и новые. По словам Татьяны Железновой, новое издание Красной книги уже готовится. Планируется, что в него войдут 305 видов растений и будут исключены 26. Что касается животных, то планируется включить 21 вид и исключить 12. "При этом по ряду видов животных будет снижен природоохранный статус. Меры охраны будут снижены в отношении европейского зубра, рыси, барсука и медведя", - отметила она.

Красная книга Беларуси - официальное издание, содержащее аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения на территории Беларуси видов (и подвидов) диких животных и дикорастущих растений. Она основана в 1979 году. Первое издание вышло в 1981 году, второе - в 1993-м, третье издание выпущено в двух томах: "Животные" (2004) и "Растения" (2005). В настоящее время действует четвертое издание, вышедшее в свет в 2015 году. В прошлом году список краснокнижных животных пополнился лошадью Пржевальского.